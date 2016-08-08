​БВШН - одна цель у троих братьев - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Рашад Назаралиев обучается в Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) по специальности инженера по нефти и газу и со следующего учебного года переходит на четвертый курс. Он поступил в БВШН, набрав 677 балловна вступительном экзамене по первой группе специальностей. А в этом году его два брата на вступительном экзамене в вузы– Нурлан Назаралиев набрал 685 баллов, Раван Назаралиев набрал 700 баллов. И каждый из них уже сделали свой выбор, решив продолжить образование в Бакинской Высшей Школе Нефти по специальности инженер по автоматизации процессов. Три члена одной семьи предпочли БВШН, которая является целью и ключом к успеху многих абитуриентов. Все три брата закончили среднюю школу №5 в городе Хырдалан. Report представляет интервью с братьями Назаралиевыми:

Какие предметы в средней школе вызывали у вас наибольший интерес?

Нурлан Назаралиев:

-В школе я изучал все предметы. Вместе с тем, больше всего учил математику, так как ее преподавали нам очень хорошо. К тому же, моя мама тоже учительница по математике. А к литературе и истории мы относились всего лишь как к школьным предметам.

Раван Назаралиев:

-Я учился в одной школе вместе с братом и оба были отличниками. Больше всего любили математику. Вместе с тем изучали другие предметы.

Наверное, вы очень обрадовались своему результату? Ваш старший брат также рад за вас…

Рашад Назаралиев:

-Об этом я узнал, когда проходил практику на острове Чилов. Как вам известно, студенты БВШН каждое лето проходят производственную практику на различных предприятиях. В этом году меня отправили проходить практику на остров Чилов. Мне сообщили, что результаты моих братьев уже известны и оба набрали высокий балл. Эта новость очень обрадовала меня.

Раван Назаралиев:

-О своих высоких баллах мы узнали сразу после того, как провели свои ответы. Мы были очень рады. А дедушка и мама обрадовались больше, чем мы.



Нурлан Назаралиев:

-Конечно, обрадовались. Брат набрал 700 баллов, а мой балл был немного ниже. Я набрал 685 баллов.

Почему вы выбрали именно БВШН и эту специальность?

Оба брата единогласно ответили на следующий вопрос:

-Ректор Эльмар Гасымов сыграл значительную роль в нашем выборе специальности. Он организовал для нас встречу со студентами, обучающимися по специальности «Инженер по автоматизации процессов», которые дали нам подробную информацию об этой специальности. После этого у нас повысился интерес к этой специальности.

Рашад прерывает:

-В самом деле у них с детства был интерес к компьютеру. Поэтому выбрать область автоматики также по рекомендовали им в семье.

Раван Назаралиев:

-После того как Рашад, набрав 677 баллов, поступил на специальность «Инженер по нефти и газу» в БВШН, мы тоже решили поступить в этот вуз. За период обучения в БВШН Рашад всегда рассказывал нам о внедряемых руководством этого вуза серьезных правилах дисциплины в вузе, а также о теплоте, заботливости и внимании учителей. Также он рассказывал нам о ежемесячной практике, организуемой Высшей Школой для своих студентов, о визитах в различные театры и оперы. Кроме того, мы узнавали об организуемых встречах с главой и специалистами SOCAR, а также с руководителями и сотрудниками других транснациональных компаний. Все это вызвало у нас большой интерес.

Нурлан Назаралиев:

-В БВШН обучение проводятся на английском языке. Здесь учебный процесс организуется на самом высоком уровне. Кроме того, в будущем выпускники будут обеспечены работой. Поскольку в БВШН обучаются студенты, набравшие высокие баллы, уровень знаний здешнего студенческого контингента также является самым высоким. Мы всегда желали учиться среди такого студенческого контингента.

Насколько вы верите, что сможете добиться здесь успеха?

Нурлан Назаралиев:

-Мы уверены, что станем теми представителями молодежи, которые внесут значительный вклад в развитие страны.

Раван Назаралиев: