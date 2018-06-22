БВШН и ЮНИТАР ООН подписали меморандум

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов побывал с деловым визитом в Женеве. Как сообщает Report, цель визита – дальнейшее развитие сотрудничества вуза с Учебным и научно-исследовательским институтом ООН(ЮНИТАР).

С инициативой налаживания такого сотрудничества выступило Постоянное представительство Азербайджанской Республики в ООН и других международных организациях в Женеве. Оно, в частности, нацелено на организацию обучения в БВШН 15 студентов из Нигерии по программе бакалавриата в 2018-2022 годах. Нигерийские студенты, которые будут обеспечены стипендией со стороны ООН, будут учиться в БВШН в рамках реализации проекта ЮНИТАР, направленного на усиление кадрового потенциала нефтегазовой промышленности Нигерии.

Меморандум о сотрудничестве между Бакинской Высшей школой нефти и Учебным и научно-исследовательским институтом ООН был подписан 19 июня ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и Исполнительным директором ЮНИТАР, заместителем Генерального секретаря ООН Нихил Сет. В церемонии подписания, прошедшей во Дворце Наций, где размещаетсяевропейское отделение ООН, приняли участие Постоянный представитель Азербайджанской Республики в ООН и других международных организациях в Женеве, посол ВагифСадыхов,Постоянный представитель Нигерии посол Ауду Кадри, проректор БВШН Рашад Гасанов, Директор программ ЮНИТАР Александр Мехия и атташе постоянного представительства Азербайджана в Женеве Джавид Садыгов.

Согласно меморандуму, 15 студентов из Нигерии получат образование в азербайджанском вузе по специальности «Инженер по нефти и газу». Как отмечается в документе, они должны получить квалификацию, соответствующую мировым требованиям и позволяющую им работать в нефтегазовой отрасли как в Нигерии, так и за рубежом.Кроме того, соглашение предусматривает и другие направления двустороннего сотрудничества, в том числе организацию семинаров и конференций, реализацию совместных проектов, проведение совместных научных исследований, обмен опытом и специалистами.

В течение пяти лет нигерийские студенты, обучающиеся на кафедре «Нефтегазовая инженерия», будут посещать лекции, семинары и практические занятия, а после успешного завершения учебы они получат диплом БВШН.