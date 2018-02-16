БВШН и служба "ASAN xidmət" проводят первую выставку "Карьера"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) и Школа волонтеров службы «ASAN xidmət» в рамках сотрудничества организуют первую совместную выставку «Карьера». Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БВШН, мероприятие, главная цель которого – содействовать занятости и трудоустройству молодежи в стране, проводится Центром карьеры «ASAN kadr» Школы волонтеров ASAN при организационной поддержке БВШН.

Побывать на выставке, которая состоится 1 марта 2018 года и пройдет с 10.00 до 17.00 в кампусе Высшей школы, смогут все желающие – доступ на выставку свободный. Ожидается, что в ней примут участие представители крупных компаний, действующих в Азербайджане. В их числе – руководители и специалисты таких известных компании и организаций как SOCAR, Paşa Siğorta, Gilan Holdinq, EY, KPMG, Azercell, Atəşgah Siğorta, AzərTürkBank, FireworksHRAgency и Libraff. Участники выставки смогут не только получить информацию об этих компаниях, но и встретиться с сотрудниками отделов кадров и узнать о вакансиях и правилах приема на работу. Представители компаний расскажут о своих программах набора персонала и производственной практики, а также получат возможность найти будущих сотрудников из числа посетителей выставки.

Являясь лидером среди вузов страны по числу выпускников, получивших работу сразу после окончания вуза, БВШН оказывает необходимое содействие и организационную поддержку мерам, предпринимаемым в стране для обеспечения занятости.