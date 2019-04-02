БВШН и компания Rapid Solutions заключили Меморандум о взаимопонимании

Еще одна транснациональная компания стала партнером Бакинской Высшей школы нефти (БВШН): заключен Меморандум о взаимопонимании с компанией Rapid Solutions, являющейся ведущим поставщиком строительных и гидравлических услуг, услуг по ремонту и техническому обслуживанию двигателей, а также информационных и телекоммуникационных комплексных решений.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Главная цель соглашения – наладить двустороннее сотрудничество, направленное на подготовку высококвалифицированных специалистов в различных областях и их профессиональное обучение. Меморандум, в частности, предусматривает совместную деятельность по обучению студентов бакалавриата и магистратуры, обмен методическими пособиями и исследовательскими материалами, проведение научных форумов и конференций.

Кроме того, соглашение нацелено на разработку и реализацию научно-исследовательских проектов и организацию мероприятий для распространения знаний в рамках концепции непрерывного образования.

Отметим, что БВШН успешно развивает долгосрочное сотрудничество со многими транснациональными компаниями, среди которых –SOCAR, BP, Halliburton, MaireTecnimont, ABB, Emerson, Schlumberger и Schneider Electric.