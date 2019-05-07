БВШН и компания Huawei подписали соглашение о сотрудничестве

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и представительство крупнейшей транснациональной компании Китая Huawei в Азербайджане подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Report в БВШН, в целях создания лаборатории Академии по информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ) в рамках соглашения в БВШН будет бесплатно обеспечена доставка оборудования и программного обеспечения.

На церемонии подписания присутствовали консул по коммерческим и экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане Ванг Чунганг, атташе посольства Вен Гохуей, глава представительства Huawei в Азербайджане Лу Тсанлин, программный менеджер компании в Азербайджане Тао Дживен, менеджер компании по работе с клиентами Джонг Дин, представители и студенты БВШН.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов, привлекая внимание гостей к тому, что во время визита в Китайскую Народную Республику в апреле текущего года президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев провел встречу с председателем компании Huawei Лианом Ксуа, отметил, что эта встреча станет существенным вкладом в укрепление и создание новых экономических отношений между двумя странами. Ректор высоко оценил поддержку компании Huawei в создании лаборатории академии ИКТ и подчеркнул исключительную роль сотрудничества между БВШН и Huawei в подготовке студентов кафедры инженерии автоматизации процессов в качестве высококвалифицированных специалистов. Он, в частности, отметил, что скоро состоится открытие лаборатории академии ИКТ как следствие соглашения о сотрудничестве и лаборатория будет передана студентам для пользования.

Консул по коммерческим и экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане Ванг Чунганг заметил, что подобное сотрудничество послужит делу дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. Он также выразил надежду на то, что новые партнерские отношения в дальнейшем станут постоянными.

Глава представительства Huawei в Азербайджане Лу Тсанлин высоко оценил сотрудничество между БВШН и Huawei и выразил удовлетворенность в связи с участием представителей Huawei в создании лаборатории академии ИКТ. Лу Тсанлин также добавил, что компания будет всячески поддерживать студентов БВШН в их становлении в качестве высококвалифицированных специалистов в сфере автоматики и пожелал им всяческих успехов на этом пути.

Юридическая основа сотрудничества между БВШН и Huawei была заложена 23 января 2019-го года подписанием Меморандума о взаимопонимании.

В этом Меморандуме предусматривается прохождение практики студентами БВШН в компании Huawei, предоставление знаний и опыта сотрудниками Huawei студентам БВШН.

Отметим, что Huawei является транснациональной, частной компанией Китая, специализирующейся в предоставлении товаров и услуг в области телекомуникационного оборудования, электроники, искусственного интеллекта и технологий. Huawei производит товары в 170 странах мира, создав более 1500 сетей, компания предоставляет услуги 1/3 населения мира.