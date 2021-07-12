Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?

Информационное агентство Report провело расследование, чтобы изучить ситуацию в связи с вакцинацией работников образования. Выяснилось, что более 220 тыс. преподавателей и 155 тыс. технических сотрудников, работающих в общеобразовательных учреждениях Азер

Информационное агентство Report провело расследование, чтобы изучить ситуацию в связи с вакцинацией работников образования. Выяснилось, что более 220 тыс. преподавателей и 155 тыс. технических сотрудников, работающих в общеобразовательных учреждениях Азербайджана, были вакцинированы.

34 тыс. человек, работающих в этих учебных заведениях, не были вакцинированы по медицинским противопоказаниям. Кроме того, из более чем 4 500 сотрудников, работающих в учреждениях профессионального образования, более 3 300 были вакцинированы. Из них 685 человек не были вакцинированы по медицинским противопоказаниям.

Более 4 800 сотрудников из более чем 8 000 сотрудников, работающих в средних специальных учебных заведениях, прошли процесс вакцинации. Из них более 1 700 человек не были вакцинированы по медицинским противопоказаниям.

Из более чем 25 тыс. представителей педагогического состава, работающих в высших учебных заведениях, почти половина, около 13 тыс. человек, были вакцинированы. 5 500 человек не были охвачены процессом вакцинации из-за противопоказаний.

Таким образом, 67 процентов, то есть 180 тыс. человек, из более чем 267 тыс. педагогических работников всех уровней образования уже вакцинированы. 33 процента не прошли вакцинацию по той или иной причине.

Опыт многих стран мира говорит о том, что основным условием возвращения к традиционной форме обучения является вакцинация. Наши наблюдения также дают основание говорить о том, что через вакцинацию лежит самый легкий путь возвращения детей на занятия за школьные парты. В то же время наше внимание привлекли случаи, когда педагоги остались в стороне от вакцинации по медицинским противопоказаниям, таких случаев тысячи, насколько эти справки отражают действительность? Это предмет подробного журналистского расследования.

Согласно правилам многих стран, те, у кого нет паспорта COVID-19, не допускаются в классы и аудитории. Интересно, будет ли эта практика применяться в Азербайджане? Касательно вакцинации среди студентов. Статистика не позволяет говорить о том, что в данном направлении имеются высокие показатели. Почему студенты не участвуют в процессе вакцинации ради обучения? Этот вопрос станет более актуальным к новому учебному году.

Согласно полученным Report неофициальным сведениям, в следующем учебном году в Азербайджане будут разработаны новые правила, связанные с процедурами в связи с коронавирусом. Интересно, будет ли и у нас применяться опыт внедрения COVID-паспортов в учебных заведениях многих стран мира? Нам остается только ждать, чтобы найти ответ на этот вопрос...