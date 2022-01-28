British Council и посольство Великобритании объявили победителей премии Study UK Alumni

British Council и посольство Великобритании объявили итоги конкурса Study UK Alumni.

British Council и посольство Великобритании объявили итоги конкурса Study UK Alumni.

Как передает Report, на церемонии вручения премии участвовал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, а также директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо.

12 финалистов были выбраны из более чем 1 200 претендентов со всего мира за их выдающиеся достижения в качестве профессионалов, предпринимателей и общественных деятелей, а также за их важный вклад в укрепление сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном.

В номинации "Наука и устойчивое развитие" победил Рауф Джаббаров, в номинации "Культура и творчество" первое место заняла Лала Алиева, в номинации "Социальная активность" -Тюркян Алиева, в номинации "Бизнес и инновации" - Муса Эфендиев.

Alumni Awards - награда для выпускников университетов Великобритании, отличившихся образцовыми лидерскими качествами и значительными достижениями в своей профессиональной сфере и за ее пределами.