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British Council и посольство Великобритании объявили победителей премии Study UK Alumni

British Council и посольство Великобритании объявили победителей премии Study UK Alumni British Council и посольство Великобритании объявили итоги конкурса Study UK Alumni.
Наука и образование
28 января 2022 г. 20:22
British Council и посольство Великобритании объявили победителей премии Study UK Alumni

British Council и посольство Великобритании объявили итоги конкурса Study UK Alumni.

Как передает Report, на церемонии вручения премии участвовал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, а также директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо.

12 финалистов были выбраны из более чем 1 200 претендентов со всего мира за их выдающиеся достижения в качестве профессионалов, предпринимателей и общественных деятелей, а также за их важный вклад в укрепление сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном.

В номинации "Наука и устойчивое развитие" победил Рауф Джаббаров, в номинации "Культура и творчество" первое место заняла Лала Алиева, в номинации "Социальная активность" -Тюркян Алиева, в номинации "Бизнес и инновации" - Муса Эфендиев.

Alumni Awards - награда для выпускников университетов Великобритании, отличившихся образцовыми лидерскими качествами и значительными достижениями в своей профессиональной сфере и за ее пределами.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Study UK Alumni” mükafatı təqdim olunub

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