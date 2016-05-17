​Британские специалисты принимают экзамены в Бакинской высшей школе нефти

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) началась весенняя экзаменационная сессия по специальностям "Инженер по нефти и газу" и "Инженер-химик".

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, командированная в вуз группа преподавателей и экспертов из 6 представителей Университета Хериот-Ватт – заместитель директора Института инженерных и физических наук (ИИФН), профессор Александр Бел, директор по учебе и обучению ИИФН, профессор Кевин Маккалах, профессор ИИФН Грем Вайт, менеджер по учебе и преподаванию Патрисия Данкан, помощник по административным работам ИИФН Айрен Фокс, директор по учебным работам Института нефтегазовой инженерии Джон Форд организует в Высшей школе экзамены на основе вопросов, составленных в британском университете.

Экзамены по учебной программе британского университета Хериот-Ватт проводятся для студентов, обучающихся на втором, третьем и четвертом курсах по специальностям "Инженер по нефти и газу" и "Инженер-химик". Эти экзамены проводятся параллельно экзаменам в университете Хериот-Ватт с учетом разницы во времени. Таким образом, предотвращаются возможные попытки студентов двух вузов обмениваться ответами на экзаменационные вопросы посредством электронных ресурсов.

БВШН - единственный вуз в Азербайджане, в котором знания студентов оцениваются со стороны зарубежного университета.

Отметим, что британские специалисты контролируют процесс проведения экзаменов и после их окончания письменные ответы студентов посредством быстрой почты отправляются для оценивания в университет Хериот-Ватт (Эдинбург). Организация экзаменационного процесса в такой форме дает полную гарантию на прозрачную и объективную оценку результатов.

По статистике, разработанной по учебным годам до сегодняшнего дня, показатели средних баллов, набранных на экзаменах студентами Бакинской высшей школы нефти, по сравнению с показателями студентов университета Хериот-Ватт оказываются более высокими.