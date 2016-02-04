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    ​Британская компания поставила для ГКПС Азербайджана защищенные бланки для проведения экзаменов

    Директор по продажам Mailroom Machines: Каждому пакету присвоен 16-значный баркод уникальный для каждого студента

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Британская компания Mailroom Machines поставила в Азербайджан защищенные бланки для проведения экзаменов и упаковочную систему, сообщает Report со ссылкой на YorkshireRepost.

    Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) Азербайджана обратилась в компанию для разработки защищенной системы печати, упаковки и доставки их экзаменационных бланков.

    Экзаменационные бланки распечатаны и упакованы в отдельной комнате для каждого студента по имени с использованием компьютерной аппаратуры. Аппаратура включает в себя принтеры Canon и защищенную систему упаковки, произведенную британской компанией. Она установлена в штабе ГКПС в Баку.

    Как заявил директор по продажам Mailroom Machines Пол Джонс, каждому пакету был присвоен 16-значный баркод уникальный для каждого студента. Пакеты защищены специальной печатью и помещены в специальную коробку, которая будет распечатана перед экзаменационными центрами. 

    Для окончания процедуры безопасности, экзаменационный бланк каждого азербайджанского студента был просканирован и промаркирован компьютерным программным обеспечением, позволяющим объявлять результаты в тот же день.

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