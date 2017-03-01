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    Более 40 тыс. учеников IX классов будут участвовать на первом этапе выпускных экзаменов

    В городах и районах выделено 79 экзаменационных центров

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 5-го марта на первом этапе выпускных экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) для учеников IX классов общеобразовательных школ в городах Баку, Сумгаит, а также Абшеронском, Хызинском и Гобустанском районах ожидается участие 40124 учеников.

    Об этом Report сообщили из ГЭЦ. 

    Ученики, которые будут участвовать на этих экзаменах, с 22 февраля посредством интернета могут распечатать "пропускной лист на экзамен".

    Кроме пропускного листа им будут вручены "памятки", где будут указаны важные советы насчет экзаменационного процесса, правила поведения на экзамене и другие необходимые данные. 

    Экзамен начнется в 11:00. 

    С целью проведения первого этапа выпускных экзаменов для учеников IX классов в вышеуказанных городах и районах выделено 79 экзаменационных центров. 

    В этот день на выпускных экзаменах ожидается участие в целом 40124 учеников IX классов: в Ясамальском районе 2665, в Бинагадинском районе 4052, в Сабаильском районе 1580, в Хатаинском районе 3657, в Хазарском районе 2935, в Наримановском районе 2203, в Сураханском районе 2965, в Сабунчинском районе 4392, в Насиминском районе 2274, в Гарадагском районе 2060, в Низаминском районе 2495, в Пираллахинском районе 340, в городе Сумгаит 4359, в Абшеронском районе 3603, в Хызинском районе 138, в Гобустанском районе 406 человек. 

    Контролировать ход экзамена будут 2852 наблюдателя, а также 244 руководителя экзаменационного процесса. 

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