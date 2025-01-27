Бланки дипломов для выпускников будут переданы Дербентскому филиалу UNEC в ближайшее время

В Министерство науки и образования Азербайджана направлено официальное письмо по поводу передачи бланков дипломов Дербентскому филиалу Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в UNEC.
Отмечено, что вопрос решается в координации с министерством, и бланки дипломов будут отправлены в университет в ближайшее время.
Напомним, что ранее выпускники Дербентского филиала UNEC 2023-2024 учебного года разместили в соцсетях информацию о том, что не могут получить дипломы.