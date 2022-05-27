БГУ и французский Университет Лион2 обсуждают очередную программу сотрудничества

Бакинский государственный университет (БГУ) и французский Университет Лион 2 обсуждают очередную программу сотрудничества по выдаче двойных дипломов в сфере устойчивой экономики для магистров.

Бакинский государственный университет (БГУ) и французский Университет Лион 2 обсуждают очередную программу сотрудничества по выдаче двойных дипломов в сфере устойчивой экономики для магистров.

Как сообщает Report, об этом посол Франции Закари Гросс заявил журналистам.

Помимо этого, планируется подобный договор с Азербайджанским университетом туризма и менеджмента и французским вузом. Посол отметил, что это позволит укрепить туристическое сотрудничество между странами.

З. Гросс также добавил, что Азербайджан и Франция на протяжении многих лет развивали сотрудничество в сфере образования по инженерному делу и искусству, и теперь пришло время развить сотрудничество и в других секторах образования.