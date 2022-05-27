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БГУ и французский Университет Лион2 обсуждают очередную программу сотрудничества

БГУ и французский Университет Лион2 обсуждают очередную программу сотрудничества Бакинский государственный университет (БГУ) и французский Университет Лион 2 обсуждают очередную программу сотрудничества по выдаче двойных дипломов в сфере устойчивой экономики для магистров.
Наука и образование
27 мая 2022 г. 17:32
БГУ и французский Университет Лион2 обсуждают очередную программу сотрудничества

Бакинский государственный университет (БГУ) и французский Университет Лион 2 обсуждают очередную программу сотрудничества по выдаче двойных дипломов в сфере устойчивой экономики для магистров.

Как сообщает Report, об этом посол Франции Закари Гросс заявил журналистам.

Помимо этого, планируется подобный договор с Азербайджанским университетом туризма и менеджмента и французским вузом. Посол отметил, что это позволит укрепить туристическое сотрудничество между странами.

З. Гросс также добавил, что Азербайджан и Франция на протяжении многих лет развивали сотрудничество в сфере образования по инженерному делу и искусству, и теперь пришло время развить сотрудничество и в других секторах образования.

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Версия на азербайджанском языке BDU və Fransanın Lion 2 Universiteti növbəti əməkdaşlıq proqramını müzakirə edir

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