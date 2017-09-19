БВШН будет сотрудничать с греческим университетом по программе магистратуры

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча ректора Высшей школы Эльмара Гасымова с представителями Пирейского университета прикладных наук (PUAS), с которым БВШН развивает сотрудничество в рамках программы Erasmus+.

Об этом сообщили Report в пресс-службе БВШН.

Во встрече приняли участие профессор инженерного факультета университета Панайотис Йаннакопулос, доцент инженерного факультета PUAS, координатор программы Erasmus Константинос-Стефанос Никас, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов и заведующий кафедрой Инженерии автоматизации процессов Высшей школы Манафеддин Намазов.

Согласно информации, визит в Баку состоялся в рамках сотрудничества с PUAS в рамках программы Erasmus+.

Затронув вопросы, представляющие взаимный интерес, ректор Эльмар Гасымов подчеркнул важность дальнейшего развития партнерских отношений между двумя вузами, их студентами и преподавателями. Представители Пирейского университета прикладных наук Панайотис Йаннакопулос и Константинос-Стефанос Никас сообщили, что руководство университета PUAS, где преподается целый ряд инженерных дисциплин, также стремится к углублению сотрудничества с БВШН. На встрече были обсуждены пути дальнейшего развития сотрудничества двух вузов, вопросы организации визитов студентов и преподавателей, обмена учебными и методическими материалами, реализации совместной программы магистратуры.

В рамках визита представители университета PUAS проведут семинар для студентов и преподавателей кафедры инженерии по автоматизации процессов. Они побывают в новом кампусе БВШН, где ознакомятся с учебными корпусами, лабораториями и другими помещениями. Гостям также будет предоставлена возможность ознакомиться с историческими памятниками Баку и другими достопримечательностями столицы республики.

В прошлом году в рамках программы Erasmus+ и сотрудничества двух вузов студенты четвертого курса БВШН Рагим Рагимли и Мамед Джабраилов, обучающиеся по специальности "Инженерия по автоматизации процессов", обучались в ходе весеннего семестра в Пирейском университете прикладных наук. В этом году в рамках программы в течение осеннего семестра в университете PUAS продолжит образование студентка четвертого курса кафедры "Инженерия по автоматизации процессов" Рамзия Гаразаде.

Напомним, что Erasmus+ – некоммерческая программа Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами, которая предоставляет возможность обучаться, проходить стажировку или преподавать в другой стране, участвующей в программе. В 2016 году в рамках программы Erasmus+ между БВШН и Пирейским университетом прикладных наук был подписан договор, предусматривающий сотрудничество по программам обмена.