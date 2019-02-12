"Азеркосмос" провел семинар в БВШН

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Представители спутникового оператора Азербайджана ОАО "Азеркосмос" провели в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) семинар "Основы дистанционного наблюдения", приуроченный к восьмой годовщине со времени создания организации.

Об этом сообщили Report в БВШН.

В нем приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, преподаватели и студенты вуза.

Приветствуя участников семинара, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что на протяжении нескольких лет БВШН успешно развивает сотрудничество с ОАО "Азеркосмос". Он также сообщил, что студенческая команда вуза "Interstellar" заняла второе место в конкурсе "CanSat Азербайджан 2018", который был совместно проведен ОАО "Азеркосмос" и министерством образования Азербайджана.

"Студенты вуза будут и впредь активно участвовать в инновационных проектах, осуществляемых национальным спутниковым оператором", – сказал он.

В начале семинара представители ОАО "Азеркосмос" рассказали о деятельности организации и проектах, которые предусматривают участие в них студентов. Затем с презентациями по теме семинара выступили руководитель Центра исследований и развития ОАО "Азеркосмос" Тарлан Мамедзаде, инженер-программист Центра Джавид Халилов, ведущие специалисты группы обработки данных дистанционного зондирования Эльман Алескеров и Исмет Быхышев. Они, в частности, говорили о преимуществах спутникового наблюдения и методах обработки данных, полученных в ходе дистанционного зондирования.

Во время визита гости ознакомились с кампусом БВШН и его инфраструктурой.