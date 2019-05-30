Минобразования: Государство оплатит обучение по программам с двойным дипломом

"Благодаря учреждению программ с двойным дипломом студенты смогут получить в Азербайджане образование по мировым стандартам, и плату за их обучение возьмет на себя государство".

Как сообщает Report, об этом на презентации, посвященной ожиданиям от "Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", заявил завотделом министерства образования Ниджат Мамедли.

По его словам, уже начата работа над учреждением программ с двойным дипломом: "Предусмотрено финансирование образования за рубежом на уровне докторантуры. Нормативно-правовые акты, подготовленные в рамках Госпрограммы, представлены в Кабинет министров".

Н.Мамедли отметил, что и в этом году обучение лиц по данной программе будет оплачено из средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана.