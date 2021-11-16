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Азербайджан и Грузия подпишут новый документ в сфере образования

Азербайджан и Грузия подпишут новый документ в сфере образования 15:39
Наука и образование
16 ноября 2021 г. 16:09
Азербайджан и Грузия подпишут новый документ в сфере образования
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"Между Грузией и Азербайджаном в 2004 году был подписан договор о сотрудничестве в образовательной сфере. Работа над новым документом завершится в ближайшее время, чтобы граждане двух стран получали образование в высших учебных заведениях".

Как передает грузинское бюро Report, об этом посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе сказал в интервью аналитико-информационному журналу "Милли Меджлис".

Посол отметил, что культурно-гуманитарная сфера – одно из обладающих большим потенциалом направлений в двустороннем сотрудничестве: "Тесные контакты и плодотворное сотрудничество в данной сфере связывают наши страны".

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