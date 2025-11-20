Астрофизики Азербайджана объявили, когда наступят весна, лето, осень и зима в 2026 году

Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) объявила сроки наступления времен года в Азербайджане в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на кафедру, в 2026 году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 18:45:53 по бакинскому времени. На этот день приходится весеннее равноденствие. С этого момента в Северном полушарии начинается весенний сезон. Весна продлится в следующем году 92 дня, 17 часов, 38 минут и 28 секунд.

Лето наступит в стране 21 июня в 12:24:26 по бакинскому времени. В это время в северном полушарии начинается лето, а в южном – зима. Этот день бывает самым длинным в году (15 часов 3 минуты 24 секунды), а ночь – самой короткой в году (8 часов 56 минут 36 секунд). Продолжительность лета составит 93 дня 15 часов 40 минут 42 секунды.

Осень наступит 23 сентября в 04:05:08 по бакинскому времени. Это день осеннего равноденствия. С этого момента в северном полушарии начинается осень, а в Южном полушарии - весна. Продолжительность осени составит 89 дней 21 час 45 минут 1 секунда.

В 2026 году зима наступит в стране 22 декабря в 00:50:09 по бакинскому времени. В это время в северном полушарии начнется зима, а в Южном полушарии - лето. При этом день бывает самым коротким в году (продолжительность дня 9 часов 17 минут 22 секунды), а ночь – самой длинной в году (продолжительность ночи 14 часов 42 минуты 38 секунд). Продолжительность зимнего сезона составит 88 дней 23 часа 34 минуты 27 секунд.