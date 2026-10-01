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    Анар Джахангирли: Карабахский университет является двигателем развития региона

    Наука и образование
    • 01 октября, 2026
    • 14:27
    Анар Джахангирли: Карабахский университет является двигателем развития региона

    Карабахский университет является двигателем развития региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель направления по стратегии, цифровой трансформации и развитию Карабахского университета, член сети CAMCA от Азербайджана Анар Джахангирли на панельной дискуссии в рамках Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.

    По его словам, Карабахский университет играет важную роль в процессе возвращения жизни в регион и формирования новых сообществ.

    Он отметил, что первые студенты были приняты в Карабахский университет в сентябре 2024 года, а в 2026 году университет принял уже третий набор студентов.

    "Сейчас в Ханкенди, в Карабахе, обучаются около 3 300 студентов", - сказал он.

    Джахангирли подчеркнул, что в случае Карабаха устойчивость должна подразумевать не просто восстановление региона, а движение вперед.

    "Регион, в который мы возвращаемся, уже не является тем же регионом, каким он был 30 лет назад. Многого из того, что существовало раньше, больше нет. Поэтому здесь устойчивость должна означать не просто возвращение назад, а движение вперед", - отметил он.

    По его словам, необходимо создавать устойчивые и сильные сообщества, которые будут способствовать возвращению людей, укреплению экономики и развитию инноваций в регионе.

    "В этом году мы также приняли нескольких иностранных студентов в Карабахский университет. Для нас это важная веха, поскольку мы начинаем принимать студентов из других стран", - заключил он.

    Региональный форум CAMCA 2026 Карабахский университет
    Anar Cahangirli: Qarabağ Universiteti regiona həyatın qaytarılması prosesində mühüm rol oynayır
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