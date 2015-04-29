Акиф Ализаде: В НАНА проводится политика модернизации

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ / "В результате проведенных учеными за последние 5 лет исследований составлен "Мировой атлас грязевых вулканов". Сейчас занимаемся вопросом его издания в Италии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Акиф Ализаде в своем выступлении на общем ежегодном собрании академии.

Как отметил А.Ализаде, данный атлас является самым крупным обобщенным атласом в мире: "В нем собрана информация обо всех грязевых вулканах мира. Сегодня в Азербайджане насчитывается более 300 грязевых вулканов. Кроме того, в течение 7 лет по государственной программе разработана новая модель недр земли. Учеными разработана и сдана новая геологическая модель Южно-Каспийской впадины".

А.Ализаде добавил, что ученые всегда работали над вопросом азербайджанства: "В НАНА проводится политика модернизации и эти работы будут продолжены. Модернизация также обладает важной ролью в Концепции развития "Азербайджан 2020: Взгляд на будущее". Проводимые в НАНА реформы не носят формальный характер. Они преследуют целью сблизить науку с интересами государства".