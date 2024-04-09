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Агентство по обеспечению качества в образовании предупредило граждан, желающих учиться в вузах Украины

Агентство по обеспечению качества в образовании предупредило граждан, желающих учиться в вузах Украины Агентство по обеспечению качества образования предупредило граждан, желающих получить высшее образование в Украине.
Наука и образование
9 апреля 2024 г. 12:09
Агентство по обеспечению качества в образовании предупредило граждан, желающих учиться в вузах Украины

Агентство по обеспечению качества в образовании предупредило граждан, желающих получить высшее образование в Украине.

Как сообщает Report, директор Департамента признания квалификаций Айсель Керимли подчеркнула, что после начала войны в Украине агентство шло на уступки обучающимся там студентам.

"Однако сейчас мы не советуем гражданам поступать в вузы Украины. Поступает множество обращений касательно признания украинских дипломов в Азербайджане. В ближайшие дни будет дана подробная информация. На данный момент идет сбор статистических данных", - сказала Керимли на тренинге для журналистов, организованном совместно с Агентством развития медиа.

Глава департамента сообщила, что некоторые студенты злоупотребляют ситуацией, поступают в украинские университеты, а затем просят перевода в Азербайджан по причине войны. По ее словам, подобные действия недопустимы.

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