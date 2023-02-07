О нас

Агентство обратилось к получившим образование за границей, чьи дипломы не были признаны в предыдущие годы

Агентство обратилось к получившим образование за границей, чьи дипломы не были признаны в предыдущие годы Лица, прошедшие обучение за границей в предыдущий период и получившие отказ на признание диплома, могут повторно подать заявку.
Наука и образование
7 февраля 2023 г. 15:43
Агентство обратилось к получившим образование за границей, чьи дипломы не были признаны в предыдущие годы

Лица, прошедшие обучение за границей в предыдущий период и получившие отказ на признание диплома, могут повторно подать заявку.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании (AKTA) Улькер Саттарова.

Председатель сказала, что лицам, у которых оставались задолженности по экзаменам, также было отказано в признании дипломов: "После этого они могут подать заявление в местные университеты".

Соответствующим постановлением Кабинета министров утверждены новые “Правила признания квалификаций иностранных государств, относящихся к высшему образованию”. В этих правилах также содержится ряд нововведений, связанных с признанием квалификации лиц, имеющих диплом о высшем образовании в иностранных государствах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Agentlik əvvəlki illərdə diplomları tanınmayan xaricdə təhsil alanlara müraciət edib

Другие новости из категории

Председатель АОКО: В этом году завершится процесс аккредитации более 10 университетов
Председатель АОКО: В этом году завершится процесс аккредитации более 10 университетов
7 февраля 2023 г. 15:53
В Азербайджане установлены требования для признания выданных за рубежом дипломов
В Азербайджане установлены требования для признания выданных за рубежом дипломов
6 февраля 2023 г. 18:57
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
Гурбан Етирмишли: Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане
Гурбан Етирмишли: Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане
6 февраля 2023 г. 13:50
Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского ученого Лютфи Заде
Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского ученого Лютфи Заде
4 февраля 2023 г. 06:01
В марте состоится общее собрание НАНА
В марте состоится общее собрание НАНА
3 февраля 2023 г. 20:01
ГЭЦ обратился к руководителям общеобразовательных учебных заведений
ГЭЦ обратился к руководителям общеобразовательных учебных заведений
3 февраля 2023 г. 15:32
В Азербайджане не признаны дипломы 54 выпускников зарубежных вузов
В Азербайджане не признаны дипломы 54 выпускников зарубежных вузов
3 февраля 2023 г. 10:51
В январе 19 лицам отказано в присуждении ученой степени
В январе 19 лицам отказано в присуждении ученой степени
3 февраля 2023 г. 09:56
В Нахчыване стартовала студенческая ”зимняя школа 
ФотоВ Нахчыване стартовала студенческая ”зимняя школа" 
2 февраля 2023 г. 20:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi