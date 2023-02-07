Агентство обратилось к получившим образование за границей, чьи дипломы не были признаны в предыдущие годы

Лица, прошедшие обучение за границей в предыдущий период и получившие отказ на признание диплома, могут повторно подать заявку.

Лица, прошедшие обучение за границей в предыдущий период и получившие отказ на признание диплома, могут повторно подать заявку.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании (AKTA) Улькер Саттарова.

Председатель сказала, что лицам, у которых оставались задолженности по экзаменам, также было отказано в признании дипломов: "После этого они могут подать заявление в местные университеты".

Соответствующим постановлением Кабинета министров утверждены новые “Правила признания квалификаций иностранных государств, относящихся к высшему образованию”. В этих правилах также содержится ряд нововведений, связанных с признанием квалификации лиц, имеющих диплом о высшем образовании в иностранных государствах.