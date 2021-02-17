Абшеронский отдел образования об инциденте с хиджабом в школе

У родителя нет претензий к школе и администрации школы

Отдел образования Абшеронского района отреагировал на новость о том, что директор полной средней школы № 1 села Новханы Талия Мирзоева сорвала с головы школьницы хиджаб и швырнула его на пол.

В ответ на запрос Report в Отделе образования сообщили, что сотрудники отдела образования провели разбирательство в связи с инцидентом в школе.

"Как выяснилось, между родителем Г.И. упомянутой ученицы 7-го класса и директором не было никаких инцидентов. У родителя нет претензий к школе и администрации школы. Классный руководитель встретился с родителями и ученицей, и со следующего учебного дня ученица продолжит обучение в школе".