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Абшеронский отдел образования об инциденте с хиджабом в школе

Абшеронский отдел образования об инциденте с хиджабом в школе У родителя нет претензий к школе и администрации школы
Наука и образование
17 февраля 2021 г. 14:36
Абшеронский отдел образования об инциденте с хиджабом в школе
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Отдел образования Абшеронского района отреагировал на новость о том, что директор полной средней школы № 1 села Новханы Талия Мирзоева сорвала с головы школьницы хиджаб и швырнула его на пол.

В ответ на запрос Report в Отделе образования сообщили, что сотрудники отдела образования провели разбирательство в связи с инцидентом в школе.

"Как выяснилось, между родителем Г.И. упомянутой ученицы 7-го класса и директором не было никаких инцидентов. У родителя нет претензий к школе и администрации школы. Классный руководитель встретился с родителями и ученицей, и со следующего учебного дня ученица продолжит обучение в школе".

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