2 июля ГКПС проведет вступительные и выпускные экзамены

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) 2 июля проведет вступительные экзамены для выпускников предыдущих лет по 5-й группе специальностей (специальности, требующие специальных навыков) в средние специализированные учебные заведения (колледжи) на базе среднего образования (11 лет).

Как сообщили Report в ГКПС, для участия в обеих экзаменах обратились 1 6 тыс. 500 абитуриентов.

2 июля также состоится выпускной экзамен для учащихся 9-х и 11-х классов, завершивших учебный год, но по различным причинам не прошедших итоговую аттестацию, а также для учащихся, обратившихся для участия в аттестации экстерном, учащихся, получивших неудовлетворительные оценки на выпускных экзаменах предыдущих лет. В этих экзаменах планируется участие 1142 учащихся 9-х классов и 3510 учащихся 11-х классов.

В то же время, в этот же день состоится приемный экзамен для выпускников предыдущих лет, желающих поступить в средние специализированные учебные заведения (колледжи) на базе общего образования (9 лет). Для участия в этих экзаменах регистрацию прошли 12 тыс. 941 абитуриент.

Указанные экзамены будут проводиться в 14 городах и районах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Товузе, Мингячевире, Шеки, Агджабеди, Гёйчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе. Организованы 64 экзаменационных центра. Экзамены начнутся в одно и то же время - в 10:00.

За экзаменами будут наблюдать 314 экзаменационных руководителя, 2742 учителя.

Напомним, что учащиеся (абитуриенты) должны принести с собой на экзамен оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропускной экзаменационный лист.