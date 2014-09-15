Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начался новый учебный год.

Как сообщает Report, в 2014/2015 учебном году в первых классах будут обучаться более 139 тыс. школьников.

Согласно официальным данным министерства образования, впервые в этом году в Азербайджане было издано 271 наименование учебников общим тиражом 7,8 млн экземпляров. Книгами, изданными в новой или повторной редакции, обеспечены все школы.

1692 молодых педагога впервые приступило к учительским обязанностям в новом учебном году.

В текущем году в Азербайджане построили и реконструировали 122 школы, в учебных заведениях возвели новые корпуса и достроили классы. В целом, капитально отремонтировано 56 школ, в 64 школах проведен текущий ремонт.

В новом учебном году в ВУЗах впервые начнут функционировать группы SABAH, в которых продолжат обучение 738 одаренных студентов, отобранных по различным специальностям.