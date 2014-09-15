 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане начался новый учебный год

    Полностью отремонтировано 56 школ, в 64-х школах проведен текущий ремонт

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начался новый учебный год.

    Как сообщает Report, в 2014/2015 учебном году в первых классах будут обучаться более 139 тыс. школьников.

    Согласно официальным данным министерства образования, впервые в этом году в Азербайджане было издано 271 наименование учебников общим тиражом 7,8 млн экземпляров. Книгами, изданными в новой или повторной редакции, обеспечены все школы. 

    1692 молодых педагога впервые приступило к учительским обязанностям в новом учебном году.

    В текущем году в Азербайджане построили и реконструировали 122 школы, в учебных заведениях возвели новые корпуса и достроили классы. В целом, капитально отремонтировано 56 школ, в 64 школах проведен текущий ремонт.

    В новом учебном году в ВУЗах впервые начнут функционировать группы SABAH, в которых продолжат обучение 738 одаренных студентов, отобранных по различным специальностям.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi