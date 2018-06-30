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    Замминистра обороны: Апрельские бои сломали хребет вражеской армии

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/"Апрельские бои нанесли большой удар армянской армии и сломали вражеский хребет"

    Как передает Report, об этом сказал замминистра обороны Азербайджана по личному составу, начальник Главного управления личного состава, генерал-лейтенант Керим Велиев.

    По его словам, хотя руководство Армении вначале не хотело признавать этого, затем было вынуждено подтвердить это:

    "Военно-политическое руководство Армении не хотело признавать поражения в апрельских боях. Но их поведение указывает на обратное. Если Армения не проиграла в апрельских боях, почему же сменилось военное руководство?".

    К.Велиев отметил, что арест бывшего замминистра обороны Армении Манвела Григоряна и выявленные факты еще раз продемонстрировали постыдную ситуацию во вражеском стане:

    "Армяне создали миф, связанный с волонтерским движением "Еркрапа". Последние события полностью разрушили этот миф. Там никогда не собирались патриоты". 

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