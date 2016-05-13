Заместитель главы МИД Азербайджана: В урегулировании нагорно-карабахского конфликта предпочтение будет отдано мирному пути

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "В политико-дипломатической деятельности Азербайджан пользуется нормами международного права".

Как сообщает Report, об этом на слушаниях в ММ под названием "Последние события на линии соприкосновения войск: проблемы международного гуманитарного права" заявил заместитель министра иностранных дел Халяф Халяфов.

Он отметил, что нагорно-карабахский конфликт создали Армения и ее покровители, чтобы управлять конфликтом и добиться своих интересов.

Замминистра подчеркнул, что международное сообщество должно оказать давление, чтобы принудить Армению к миру: "Мы предпочтение дадим политическому решению. Азербайджан не может жить в условиях "отсутствия мира и войны". Мы воспользуемся всеми средствами для эффективности политико-дипломатических путей, освобождения земель".

Х.Халяфов отметил, что работу в Нагорном Карабахе должны проводить и неправительственные организации: "Чем больше наше общество будет сотрудничать с международными организациями, тем большим будет успех. Мы должны быть внимательными в вопросах, наносящих ущерб имиджу страны. Азербайджан в скором будущем завоюет победу".