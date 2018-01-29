Закир Гасанов посетил прифронтовую зону

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Находящийся по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в подразделениях на передней линии, министр обороны наблюдал за передовыми позициями противника.

В ходе встречи с личным составом, несущим боевое дежурство, министру было доложено об оперативной обстановке.

Было сообщено, что расположенные здесь подразделения Азербайджанской Армии полностью обеспечены питьевой водой, отоплением, душевыми, теплыми пастельными и другими зимними принадлежностями.

Выразив уверенность в выполнении на высоком уровне задач, поставленных главой государства перед Азербайджанской Армией, министр обороны высоко оценил боеспособность и морально-психологическую подготовку военнослужащих.

Приняв участие в открытии одного из новых подразделений в прифронтовой зоне, министр обороны ознакомился с созданными здесь условиями, побеседовал и пообедал с личным составом.