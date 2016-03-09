​Закир Гасанов: Основная часть оборонных ресурсов страны направлена на пресечение оккупационной политики врага

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 9 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в стране делегацию во главе с заместителем верховного главнокомандующего ОВС НАТО по трансформации генералом Мирко Зулиани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Касаясь военно-политической обстановки в регионе, министр обороны заявил об угрозе, представляемой Арменией безопасности, миру и стабильности в регионе, добавив, что именно по этой причине основная часть оборонных ресурсов нашей страны направлена на предотвращение оккупационной политики вражеской стороны.

Подчеркнув, что Азербайджан является партнером НАТО, генерал-полковник З.Гасанов особо заявил, что придерживаемая Альянсом принципиальная и продолжительная позиция касательно безопасности на Южном Кавказе усиливает вопрос о неделимости евроатлантической безопасности и играет важную роль в региональном мире и стабильности.

Придав высокую оценку связям между НАТО и Азербайджаном, М.Зулиани выразил азербайджанской стороне признательность за вклад азербайджанских миротворцев в международную безопасность, активное участие в программе Концепции оперативных возможностей, участие в штабе Командования по трансформации и, в целом, за успешное сотрудничество.

На встрече провели обмен мнениями касательно партнерства в рамках существующих между Азербайджаном и НАТО программ по обучению, тренингам, военному образованию, обмену опытом, коснулись осуществляемых проектов, нынешнего положения связей и перспектив развития.