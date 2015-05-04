​Задержанный в Агдаме армянский разведчик: Моя родина - ложь - ФОТО

Арсен Багдасарян: "Я получил армянское воспитание"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу армянского разведчика Арсена Багдасаряна, перешедшего 26 апреля 2014 года линию соприкосновения войск в направлении Агдамского района.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева Багадасарян обратился к армянскому народу: "Откажитесь от войны, уведите войска с Карабаха и пусть оба народа живут вместе. Если бы азербайджанцы захотели, они убили бы меня прямо на посту. Саргсян обманывает свой народ. После того как я был задержан, армянская сторона распространила обо мне лживую информацию. Сейчас я понимаю, что моя родина - ложь. Я осознаю свою вину. Я поступал неправильно, закапывая мины. Уважаемый судья, учтите, что я родился в Ханкенди, получил армянское воспитание. Прошу Вас учесть это при вынесении приговора".

Отметим, что 5 из 12-ти статей УК Азербайджанской Республики, по которым в отношении Арсена Багдасаряна вынесены обвинения, связаны с национальной безопасностью, а 7 - попыткой совершения преступления.

Процесс продолжится завтра в 10:30. Возможно, приговор в отношении Багдасаряна огласят завтра.