За день в Джоджуг Мерджанлы очищено 1,3 га территории

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района было полностью очищено 13 000 кв. м (1,3 га) территории, 6000 кв. м на глубине 20 см и 3600 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами , мин и невзорвавшихся боеприпасов не обнаружено.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), 1800 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами,

В общей сложности, за 23 день обнаружено 9 невзорвавшихся боеприпасов (PHS), одна ручная граната F-1, взрывчатка UZRQM, две ручные гранаты RQ-42, два усилителя мины TM-62, 3 управляемые противотанковые ракеты PQ-7, одна противопехотная мина OZM-72. Полностью очищены 441 880 кв. м территории, 235 826 кв. м на глубине 20 см, 179 700 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами.

Продолжается операция по очистке территории от невзорвавшихся боеприпасов и мин.

В общей сложности, с 1 января по 10 декабря агентство осмотрело различные участки в городах и районах страны. В результате обнаружено и обезврежено 7529 единиц невзорвавшихся боеприпасов, 204 противотанковые и 34 противопехотные мины. Проверена территория площадью в 5 611 548 кв. м.