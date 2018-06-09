Ян Захрадил о незаконном посещении Нагорного Карабаха некоторыми европарламентариями

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Ни один член Альянса европейских консерваторов и реформаторов не намерен совершать незаконный визит в оккупированный регион Азербайджана – Нагорный Карабах".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал глава Альянса европейских консерваторов и реформаторов, чешский европарламентарий Ян Захрадил, отвечая на вопрос касательно незаконного визита некоторых европарламентариев на оккупированные территории Азербайджана.

"Я понимаю, что правительство Азербайджана не одобряет незаконный визит какого-либо члена Европарламента в Нагорный Карабах, без разрешения азербайджанской стороны. Каждый европарламентарий волен делать то, что хочет. Но я, и члены структуры, которую я представляю, не пойдут на такой шаг".