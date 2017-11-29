Всемирный конгресс горских евреев отметил получение статуса неправительственной организации при ООН

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Информационном центре ООН в Москве состоялся торжественный приём, который устроил Всемирный конгресс горских евреев, посвящённый получению этой международной организацией статуса неправительственной организации и консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН.

Как сообщает Report, Всемирный конгресс горских евреев был основан в 2003 году выдающимся бизнесменом и общественным деятелем, нашим соотечественником Зауром Таировичем Гилаловым. В течение всей своей жизни он прилагал огромные усилия для сплочения общин горских евреев по всему миру. Миссия Конгресса - усиление связей как между горскими евреями, живущими в разных странах, так и со всеми народами и прогрессивными общественными организациями, заинтересованными в укреплении мира, толерантности, прогресса, культурного и гуманитарного развития.

С получением статуса неправительственной организации и консультативного статуса при ЭКОСОС Всемирный Конгресс горских евреев получает международное признание, вступая на новый виток своего развития и тем самым получая возможность участвовать в обсуждении таких животрепещущих тем, как соблюдение прав и свобод человека на международном уровне.

В ходе торжественного приёма с речью выступил директор Информационного центра ООН Владимир Валерьевич Кузнецов, председатель Всемирного Конгресса горских евреев Акиф Таирович Гилалов, лидер Либерально-Демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский, а также послы иностранных государств, аккредитованные в Российской Федерации. Так, торжественный приём почтили своим присутствием посол Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы, посол Иордании Зияд Хазер Салех аль Маджали, посол Королевства Испании Игнасио Ибаньес Рубио, посол Греции Андреас Фриганас, посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль, посол Узбекистана Бахром Баходирович Ашрафханов.

В числе приглашённых лиц присутствовали представители Администрации президента РФ, администрации города, общественных организаций, государственные чиновники, религиозные лидеры всех конфессий, полномочные представители республик, а также деятели искусства и культуры, почетным гостем вечера был Иосиф Давыдович Кобзон с супругой.

В ходе приема была показана видеопрезентация к фильму об основателе Всемирного конгресса горских евреев Зауре Таировиче Гилалове.

Прием сопровождался культурной программой, включающей выставку фотографий и архивных мероприятий на тему "Судьба горских евреев во время Второй Мировой войны", подготовленную И.А.Альтманом, а также выступление всемирно известной Московской мужской еврейской капеллы под руководством Александра Борисовича Цалюка.