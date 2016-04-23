​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 120 огневых ударов по позициям врага

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя 60-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 110 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, Довех и Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гызылгаджили, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар и Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 120 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.