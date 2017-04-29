Военные эксперты: Хранящиеся на армянских складах ракеты не что иное как ржавое оборудование с истекшим сроком эксплуатации

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Новость об использовании зенитно-ракетного комплекса ОСА Вооруженными силами Армении, продолжающими провокационные действия с целью обострения ситуации на фронте, меня не удивила и не взволновала. Эти ракеты не что иное как ржавое оборудование с истекшим сроком эксплуатации, хранящееся на складах.

Как сообщает Report, об этом сказал полковник запаса Ильгар Алиев.

Он отметил, что эти комплексы по своим тактико-техническим характеристикам не идут ни в какое сравнение с военной техникой, находящейся на вооружении Азербайджана: "Запущенные хвалеными армянскими военными ракеты упали на пустынную территорию. Я поинтересовался и узнал, что в этот день враг запустил три ракеты. Как бывший военный, связавшись со своими друзьями и узнав ситуацию, я вспомнил известный французский фильм, в котором косоглазый солдат по ошибке сбил самолет своих. Так же армяне сбили ракетой собственный беспилотник. Интересное в том, что ни одна из запущенных хвалеными армянскими специалистами ракет не попала в цель. Хотели попасть в цель, а сбили беспилотник".

Он подчеркнул, что вражеские солдаты и армянское население Ходжавенда находятся в большом страхе и тревоге.

Полковник запаса Камал Гусейнов также отметил, что имеющаяся в Армении техника такого рода давно устарела: "Армянская сторона еще пару лет назад пыталась модернизовать ракеты этой модификации. Однако сами признали, что это невозможно из-за финансовых проблем. По имеющейся у меня информации, помимо того, что одна из ракет попала на пустынную территорию, другой армяне сбили свой беспилотник".