Внук основателя Армянского драматического театра присоединился к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Внук известного армянского режиссера, основателя Армянского драматического театра Грачьи Капланяна, театральный работник Алексанян Давит Арсенович сделал заявление в связи с присоединением к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Платформы, в заявлении говорится: "Я призываю всех моих соотечественников к миру с некогда братским Азербайджаном. Нагорно-карабахский конфликт принес в регион вражду и разрушения. По этой причине считаю важным скорейшее, мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств. Также считаю важными выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ направленных на мирное урегулирование конфликта. Наши народы когда-то имели добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. Примером этому можно отметить популярность Ереванского Азербайджанского Государственного Драматического Театра в Армении. К моему огромному сожалению, по причине неразрешенности конфликта, сегодня, представления наших народов друг о друге формируется только в контексте войны. Я поддерживаю идею мирного сосуществования людей и мирного решения затянувшихся конфликтов. По причинам указанными выше, я хочу поддержать эту Мирную инициативу и заявляю о присоединении к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".