Вице-президент Фонда Гейдара Алиева: Сегодня мы готовы проявить жесткость в решении Нагорно-Карабахского конфликта

Москва. 28 февраля. REPORT.AZ/ Мероприятия организованное Фондом Гейдара Алиева, Посольством Азербайджана в России, ВАК и АМОР получило название "Бессмертная память".

Как передает Report, в рамках мероприятия прошла презентация книги Дурданы Агаевой "8 дней в армянском плену", поведавшая трагическую историю самого автора. На вечере было также представлено выставка фотографий, поведавшая о судьбе 25 ходжалинских жителей. В фойе Конгресс-центра гостиницы Украина-Редиссон, где проходило мероприятие, студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова (МГХПА им. Строганова) устроили импровизированную выставку, представив свои картины на тему Ходжалинской трагедии.

Открывая вечер, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева рассказала о страшных фактах Ходжалинской резни и поделилась своими мыслями относительно трагедии.

"Говорят время лечит, а память стирает горькие минуты. Но нашу боль время неспособно излечить. Жертвы Ходжалы навсегда останутся в нашей памяти. Вот уже 25 лет прошло со дня этой страшной трагедии. Дети, которые выжили тогда, выросли и уже сами стали родителями, но до сих пор не могут вернуться на свои родные земли. Это больно и несправедливо. Очень важно чтоб мировое сообщество дало оценку этим событиям, а виновные понесли наказание", - сказала Лейла Алиева.

Она рассказала о проводимых по всему миру мероприятиях в рамках компании "Справедливость Ходжалам".

"В эти дни практически во всех странах мира проходят мероприятия посвященные Ходжалинской трагедии. Мы организуем конференции, семинары, выставки, снимаем фильмы, печатаем книги. На днях состоялись поминальные концерты в Афинах, Брюсселе, Вильнюсе, Лондоне, Париже. В Берлине прошла выставка, а в Боснии и Герцеговине состоялась международная конференция на эту тему. Недавно в США прошла презентация фильма «Бесконечный коридор». Этот фильм рассказывает о всех ужасах, которые происходили в Ходжалах", - отметила Лейла Алиева.

Она также отметила, что уже 30 лет длится карабахский конфликт, из-за чего около миллиона азербайджанцев остаются беженцами.

"Азербайджан – мирная страна, которая всегда славилась своей толерантностью. В нашей стране из покон веков проживают люди различных национальностей, религий и культур, мы имеем добрососедские отношения с нашими соседними странами. Но сегодня мы готовы проявить жесткость, потому что мы отстаиваем свою территориальную целостность, боремся за свои земли", - сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

Лейла Алиева поблагодарила российские официальные лица посетившие меропритятие.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь, поддерживаете нас, разделяете нашу боль. Мы не остановимся на достигнутом и сделаем всё чтобы мир узнал об этой трагедии. Потому что такое не должно повториться больше нигде на свете", - сказала Лейла Алиева.