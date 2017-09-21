Вице-премьер Азербайджана: В ближайшее время земли будут освобождены от оккупации

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Апрельскими боями еще раз подтвердились деяния армян против азербайджанцев, мусульман, турков за последние 200 лет. Местные и зарубежные медиа осветили этот вопрос".

Как сообщает Report, об этом на церемонии презентации фильма "Начало большого возвращения – Джоджуг Марджанлы" заявил председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, вице-премьер Али Гасанов.

Он отметил, что вандализм армян распространен во всем мире: "Освобожденное от оккупации и заново построенное село наделало много шума во всем мире. Это "Большое возвращение". 5 лет назад мы провели исследование в связи с детьми вынужденных переселенцев, получавших образование в военных школах. Результат был безотрадным. Президент поручил уделить этому вопросу особое внимание. Сейчас результат в 30 раз превышает предыдущий. Это произошло и по их собственному желанию. Такие шаги дали результат в апрельских боях. Говорят "линия фронта" или как-то иначе, я не знаю. Это азербайджанские земли. Пусть каждый расценивает их, как хочет. В ближайшее время эти земли будут освобождены от оккупации".

А. Гасанов отметил, что Азербайджан является примером во всех сферах.