​Вице-премьер России: На линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск постреливают ежедневно

Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ На линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск постреливают ежедневно, гибнут люди.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире радио "Эхо Москвы" в понедельник.

Д.Рогозин отметил, что после поездки в регион ему стало ещё более очевидно, что "замороженные конфликты надо решать - они периодически размораживаются".

"На линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск постреливают ежедневно, гибнут люди. Видимо, и эта вспышка произошла из-за кровавой рутины. Надо возвращаться к мирному процессу", - заключил вице-премьер.