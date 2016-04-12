 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Вице-премьер России: На линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск постреливают ежедневно

    Замороженные конфликты надо решать - они периодически размораживаются

    Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ На линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск постреливают ежедневно, гибнут люди.

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире радио "Эхо Москвы" в понедельник.

    Д.Рогозин отметил, что после поездки в регион ему стало ещё более очевидно, что "замороженные конфликты надо решать - они периодически размораживаются".

    "На линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск постреливают ежедневно, гибнут люди. Видимо, и эта вспышка произошла из-за кровавой рутины. Надо возвращаться к мирному процессу", - заключил вице-премьер.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi