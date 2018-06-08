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    Ведущий CNN, включенный в "черный список" МИД Азербайджана, совершил суицид

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Известный ведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой. 

    Как сообщает Report, труп телеведущего был найден в одном из отелей Страсбурга, куда он отправился на съемки очередного выпуска своей передачи. 

    Энтони Бурден родился в Нью-Йорке 25 июня 1956 года. Шоумен и шеф-повар Америки Энтони Бурден в октябре 2017 года незаконно побывал в Шуше со своей передачей "Энтони Бурден: неизвестные места", за что был включен МИД Азербайджана в "список нежелательных лиц".

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