Ведущий CNN, включенный в "черный список" МИД Азербайджана, совершил суицид

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Известный ведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой.

Как сообщает Report, труп телеведущего был найден в одном из отелей Страсбурга, куда он отправился на съемки очередного выпуска своей передачи.

Энтони Бурден родился в Нью-Йорке 25 июня 1956 года. Шоумен и шеф-повар Америки Энтони Бурден в октябре 2017 года незаконно побывал в Шуше со своей передачей "Энтони Бурден: неизвестные места", за что был включен МИД Азербайджана в "список нежелательных лиц".