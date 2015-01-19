В Венгрии издадут книгу, посвященную трагедии 20 Января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Венгрии подготовило к изданию книгу "Будапешт-1956. Баку-1990. Начало и конец империи" по случаю 25-летия трагедии 20 Января и жестокого подавления советской армией народной революции в Будапеште, 60-летие которой исполняется в будущем году.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Венгрии.

С венгерской стороны координатором проекта является известный венгерский военный журналист, долгие годы проработавший корреспондентом газеты "Nepsabadşaq" по бывшему СССР Петер Дунаи, а с азербайджанской стороны - посол Вилаят Гулиев.

В книге собраны архивные материалы, опубликованные в СМИ информации, рассказы очевидцев, официальные информации, мысли историков и политических комментаторов. В то же время в книгу включены снятые по горячим следам фотоматериалы.

Первая версия книги подготовлена на русском языке. В будущем предусматривается ее перевод на венгерский и азербайджанский языки.