В Тбилиси прошел первый конгресс "Платформы Гражданского Мира между Арменией и Азербайджаном"

Тбилиси. 31 октября. REPORT.AZ/ Накануне в Тбилиси состоялась I Генеральная Ассамблея «Платформы Гражданского Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщает Report, председатель оргкомитета по подготовке к Генеральной Ассамблее Орхан Набиев выступил с докладом о работе, проделанной в рамках Платформы мира за последний год, и проинформировал участников о подготовке к Генеральной Ассамблее. После сообщения Мандатного Комитета о присутствии на Генеральной Ассамблее необходимого количества участников, Генассамблея официально начала свою работу.

Первым вопросом повестки дня стало основание «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» на базе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» и утверждение ее Устава.

В соответствии с Уставом, были определены состав, количество членов и форма представительства членов Правления и Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном». Таким образом, Генеральная Ассамблея решила сформировать Правление «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», состоящее из 19 членов, которые представляют страны, являющиеся участниками Минской группы ОБСЕ. Согласно общему соглашению, в Правление входят пять членов из Армении, пятеро из Азербайджана и по одному представителю из каждой из остальных девяти стран, представляющих Минскую Группу ОБСЕ.

Согласно результатам голосования, членами Правления «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» стали:

Представители Армении:

1. Оксана Алтунян (инженер, общественная активистка)

2. Эрик Хачатуров (предприниматель)

3. Римма Саркисова (общественная активистка)

4. Артур Агаджанов (историк)

5. Рафаэль Исаханян (экономист, исследователь)

Представители Азербайджана:

6. Новелла Джафарова (правозащитник)

7. Ризван Гусейнов (историк)

8. Умуд Мирзаев (председатель МЕФП)

9. Камиль Салимов (доктор юридических наук)

10. Ровшан Рзаев (член азербайджанской общины Нагорного Карабаха)

Представители остальных 9 стран, входящих в Минскую Группу ОБСЕ:

11. Хуан Карлос Мендес (епископ калифорнийского центра Бетель, США)

12. Евгений Михайлов (политический комментатор, главный редактор издания "Аналитика Юга России», Россия)

13. Пьер де Трегоман (Университет Сорбонна, доктор философии по истории, Франция)

14. Горан Линдблад (бывший Вице-Президент ПАСЕ, Швеция)

15. Яакко Лаакксо (бывший парламентарий, Финляндия)

16. Сергей Симановский (доктор политических наук, Беларусь)

17. Селин Шеноджак (директор Культурной Дипломатии ЮНЕСКО, Турция)

18. Доминико Летиция (политический комментатор газеты l’Opinione, Италия)

19. Матиас Дорнфельд (руководитель Берлинского центра изучения Каспийского региона, Германия)

После избрания Правления, Сюзан Джагинян (журналист, Армения), Саида Годжаманлы (правозащитник, Азербайджан) и Станислав Разневский (председатель Общества дружбы между Польшей и Грузией, Польша) были избраны в Контрольно-инспекционную комиссию «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», состоящую из трех членов.

Были приняты Итоговое Решение Генеральной Ассамблеи и заявление Генеральной Ассамблеи. Генеральная Ассамблея приняла решение открыть офисы платформы в Тбилиси, Ереване и Баку и провести встречи с общественностью в Армении и Азербайджане.

Были также приняты Обращения участников Генеральной Ассамблеи к президентам Армении и Азербайджана, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, Папе Франциску, Католикосу всех армян Гарегину II и Председателю Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Исламу Аллахшукюру Пашазаде, с целью призвать их к поддержке инициативы Платформы, направленной на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

После завершения Генеральной Ассамблеи состоялось первое заседание нового Правления. На собрании, в соответствии с Уставом «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», был создан институт сопредседателей и Рафаэль Исаханян из Армении и Ровшан Рзаев из Азербайджана были избраны в качестве сопредседателей Правления сроком на 1 год.

Затем Правление Платформы выдвинуло на обсуждение список «Совета экспертов» «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном». В результате голосования был утвержден «Совет экспертов», состоящий из 29 человек.

Правление решило принять надлежащие меры для обеспечения выполнения решений Генеральной Ассамблеи и подготовить план действий в короткие сроки.