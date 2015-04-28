В США началась акция в знак протеста оккупации Шуши

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Проживающие в США представители азербайджанской и турецкой диаспор приступили к новой кампании в целях привлечь внимание к оккупации Шуши.

Как сообщает Report, информацию распространил Turkishny.

Распространилось также обращение о кампании, начатой турецко-американскими общинами на основе платформы "Pax Turcica" ("Тюркский мир").

В обращении говорится, что, в то время, когда в начале мая Запад будет праздновать 70-ю годовщину победы над фашистской Германией во время Второй мировой войны, азербайджанский народ будет отмечать 8 мая скорбную дату - день оккупации Арменией азербайджанского города Шуша.

В документе также коснулись вопроса оккупации Арменией азербайджанских территорий и геноцида, учиненного армянами в Нагорном Карабахе: "Турецко-американские общины, начавшие кампанию на основе платформы "Pax Turcica", осуждают оккупационную политику армян и протестуют против проводимой Арменией в отношении азербайджанского народа политики этнической чистки. Организация призывает американскую общественность уделить данному вопросу внимание".

Желающие присоединиться к акции и поддержать ее могут обратиться по электронному адресу: institute@paxturcica.org.