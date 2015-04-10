В список "нежелательных лиц" внесут еще одно имя, незаконно посетившего Нагорный Карабах

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Написавший статью для "The New York Times" Сет Кугель незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана, нарушив закон о Государственной границе Азербайджанской Республики. Его имя будет включено в список нежелательных лиц. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что данная статья искажает объективную ситуацию вокруг оккупированных территорий Азербайджана и является неуважением по отношению к читательской аудитории газеты "The New York Times", а также правам более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся кровавым этническим чисткам на оккупированных территориях.

"Сожаление вызывает тот факт, что в газете "The New York Times" был опубликован такой материал", - добавил Х. Гаджиев.

Он подчеркнул, что в данной статье, "подготовленной по заказу определенных кругов армянского лобби, не отражены факты разграбления имущества азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, уничтожения объектов культурного наследия азербайджанского народа, в том числе памятников и мест поклонения, относящихся к исламу".

"Хотели бы напомнить редакции газеты "The New York Times", пишущей о "туристических" поездках на оккупированные территории и опубликовавшей подобный материал, что являющиеся зоной конфликта эти территории представляют собой пространство для реализации трафикинга людей, изготовления и оборота наркотических веществ, незаконной торговли оружием и подготовке террористов", - заявил руководитель пресс-службы МИД.