Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В России создается новый сайт armenian-terrorism.com.

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики, об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане известный российский историк, политик и аналитик Олег Юрьевич Кузнецов.

По его словам, сайт будет действовать на нескольких языках - русском, английском и тюркском.

О.Кузнецов сказал, что с учетом предложения азербайджанцев, параллельно сайт будет действовать и на азербайджанском языке. Российский историк подчеркнул, что с помощью сайта весь мир будет информироваться о зверствах армян.