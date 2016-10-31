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    В России создается новый сайт armenian-terrorism.com

    Сайт на нескольких языках будет распространять по миру зверства армян

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В России создается новый сайт armenian-terrorism.com.

    Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики, об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане известный российский историк, политик и аналитик Олег Юрьевич Кузнецов.

    По его словам, сайт будет действовать на нескольких языках - русском, английском и тюркском.

    О.Кузнецов сказал, что с учетом предложения азербайджанцев, параллельно сайт будет действовать и на азербайджанском языке. Российский историк подчеркнул, что с помощью сайта весь мир будет информироваться о зверствах армян.

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