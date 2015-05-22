В Париже напали на азербайджанку, ответившую армянскому "историку"

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Недовольные частым напоминанием вынесенных Совбезом ООН резолюций по поводу выхода Армении из оккупированных территорий Азербайджана, армянский "историк" и другие армяне напали на гражданку Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

В Париже перед зданием пятого районного муниципалитета армянские нацисты провели собрание, пытаясь оправдать оккупацию Арменией азербайджанских территорий.

На собрании также присутствовали представители руководства кружка "Obyectif 21" Тахсин Тек и Жулиен Юрдакул, деятельность которого направлена на интеграцию граждан турецкого происхождения в политические процессы во Франции.

В информации отмечается, что армянский "историк", нацист Клод Армен Мутафян попытался "оправдать" оккупацию армянами азербайджанских территорий. Пришедшая на собрание гражданка Азербайджана напомнила о резолюциях, вынесенных Совбезом ООН в связи с выходом Армении с оккупированных азербайджанских территорий.

Оставшиеся недовольными ее словами армянский "историк" Клод Армен Мутафян и другие армяне набросились на женщину.

Туркам с трудом удалось вызволить женщину из рук армян.

Председатель кружка "Obyectif 21" Тахсин Тек заявил, что впредь во всех уголках Франции он будет неустанно говорить об оккупации армянами Нагорного Карабаха.

Отметим, что К.Мутафян родился в 1942 году во французском регионе Кламар. Он известен как "историк", "математик" и "армяновед".