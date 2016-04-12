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    Первая встреча контактной группы по нагорно-карабахскому конфликту пройдет в рамках саммита ОИС

    В Стамбуле проходит встреча министров иностранных дел стран Организации Исламского Сотрудничества

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Стамбуле проходит подготовительная встреча министров иностранных дел стран Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) перед 13-м саммитом глав стран-членов ОИС.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, на встрече выступил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Также состоялось выступление генерального секретаря  ОИС Ияда Амина аль-Мадани.

    Согласно пресс-службе ОИС, в ходе встречи  было принято решение о создании контактной группы на уровне министров по нагорно-карабахскому конфликту. Первая встреча группы  состоится в рамках саммита ОИС, который пройдет 13-15 апреля в Стамбуле. 

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