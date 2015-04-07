В Азербайджане состоялось судебное слушание по уголовному делу в отношении армянского разведчика - ФОТО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям проходит судебное слушание по уголовному делу в отношении члена армянской диверсионно-разведывательной группы Арсена Багдасаряна, перешедшего линию соприкосновения войск. Как сообщает Report со ссылкой на Kəpəz TV, предварительное слушание организовано под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева, с участием судей Забиля Гасымова и Эльмина Рустамова.

Армянский разведчик Арсен Багдасарян принимает участие на заседании. Он обеспечен переводчиком и адвокатом. Арсен Багдасарян содержится в специальной камере Следственного изолятора №2 города Гянджи.

В ходе предварительного слушания обсуждается вопрос проведения закрытого или открытого судебного процесса. После этого станет известно, будут ли освещать судебный процесс средства массовой информации.

Отметим, что 26 декабря 2014 года член армянской диверсионно-разведывательная группы Арсен Эдуардович Багдасарян пересек линию фронта в направлении Агдамского района, однако в результате бдительности военнослужащих ВС Азербайджана был задержан и передан правоохранительным органам.

Против Арсена Багдасаряна выдвинуто обвинение по нескольким статьям Уголовного Кодекса Азербайджана. По данному факту Военной прокуратурой Азербайджанской Республики в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 29,120.2.7, 29,120.2.12 и 29,282.2 УК.

Следствие по уголовному делу в отношении Арсена Багдасаряна по статьям 218.2. (Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 29,120.2.1 (попытка умышленного убийства, совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)), 29,120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц), 29,120.2.12 (попытка умышленного убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 29,282.2 (попытка совершения взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей сообщения, средств сообщения и связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва обороноспособности и экономической безопасности Азербайджанской Республики, а равно массовое отравление или распространение среди людей и животных инфекционных заболеваний, совершенные в тех же целях организованной группой) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики завершено и направлено на рассмотрение в суд.