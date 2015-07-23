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    Уорлик: "Урегулирование конфликта возможно, если стороны готовы и имеют волю к этому"

    Сегодня сопредседатели МГ ОБСЕ проведут встречи с президентом и главой МИД Азербайджана

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Согласованное урегулирование возможно, если стороны готовы и имеют волю к этому".

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттер написал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

    По его словам, сегодня сопредседатели проведут встречи в Баку с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. На встречах будет обсужден ход переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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