Уорлик: США остаются приверженными миру в Нагорном Карабахе

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ США остаются приверженными миру в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом на своей странице в Тwitter написал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

«Соединенные Штаты будут работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в выполнении посредничества, с целью разрешения вопроса, приемлемого для сторон», - написал он.

Напомним, госсекретарь США Джон Керри, говоря о перспективах урегулирования замороженных конфликтов, заявил, что лидеры Армении и Азербайджана не готовы к урегулированию карабахского конфликта.