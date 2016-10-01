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    Уорлик: США остаются приверженными миру в Нагорном Карабахе

    США будут работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ США остаются приверженными миру в Нагорном Карабахе.

    Как передает Report, об этом на своей странице в Тwitter написал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

    «Соединенные Штаты будут работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в выполнении посредничества, с целью разрешения вопроса, приемлемого для сторон», - написал он.

    Напомним, госсекретарь США Джон Керри, говоря о перспективах урегулирования замороженных конфликтов, заявил, что лидеры Армении и Азербайджана не готовы к урегулированию карабахского конфликта.

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