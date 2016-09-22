Уорлик: Мы ждем прогресса по ключевым вопросам нагорно-карабахского урегулирования

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ ждут прогресса по основным вопросам в нагорно-карабахском урегулировании.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

"В Нью-Йорке завершились встречи по Карабаху с главами МИД Армении и Азербайджана. Мы с нетерпением ждем прогресса по ключевым вопросам", - написал дипломат.

Отметим, что встречи состоялись на полях 71-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.