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    Уорлик: Мы ждем прогресса по ключевым вопросам нагорно-карабахского урегулирования

    Встречи сопредседателей МГ ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении состоялись на полях 71-ой сессии Генассамблеи ООН

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ ждут прогресса по основным вопросам в нагорно-карабахском урегулировании. 

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

    "В Нью-Йорке завершились встречи по Карабаху с главами МИД Армении и Азербайджана. Мы с нетерпением ждем прогресса по ключевым вопросам", - написал дипломат.

    Отметим, что встречи состоялись на полях 71-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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